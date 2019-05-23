Как сообщает "Европейская правда" , об этом Столтенберг сказал во время выступления на Конференции по киберзащите в Лондоне.





"Лидеры НАТО встретятся в Лондоне, 3-4 декабря. На этом саммите укрепление нашей киберзащиты и устойчивости станет первоочередной задачей. Вот почему я созвал встречу советников по национальной безопасности в штаб-квартире НАТО на следующей неделе. Эта встреча станет первой в своем роде для Альянса. Это признание того, что гибридные угрозы, включая киберугрозы, нуждаются в полноценном ответе правительств", - сказал Столтеберг.





По его словами, НАТО регистрирует подозрительную активность против своих киберсистем каждый день и киберугрозы станут более опасными с развитием новых технологий.









Он напомнил, что в прошлом году лидеры НАТО согласились, что кибератака может стать причиной активации статьи 5, в которой атака против одного союзника рассматривается как нападение на весь альянс.





"Мы договорились интегрировать национальные кибервозможности или наступательные в операции и миссии Альянса. Все это сделало НАТО более эффективным в киберпространстве", - сказал Столтенберг.