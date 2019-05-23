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Как знакомо: Назарбаев обнаружил в Казахстане политическую конкуренцию

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал признаком политической конкуренции тот факт, что в выборах президента этой страны участвуют семь кандидатов.


Об этом Елбасы (лидер нации, официальный титул Назарбаева) заявил в республиканском общественном штабе кандидата от партии Nur Otan, передает пресс-служба Акорды.

Он отметил, что претенденты на высший государственный пост представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый из них выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества. Назарбаев подчеркнул также, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. 

В борьбе за высший государственный пост участвуют: действующий президент Касым-Жомарт Токаев (правящая партия Nur Otan), Садыбек Тугел (движение «Ұлы дала қырандары»), Амангельды Таспихов (Федерация профсоюзов Казахстана), Дания Еспаева (партия «Ак жол»), Толеутай Рахимбеков (партия «Ауыл»), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (движение «Ұлт тағдыры»).


Предвыборная агитация продлится до 00:00 часов 8 июня. Ранее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев не исключил, что кандидаты на пост главы государства будут участвовать в теледебатах, которые, «скорее всего, будут проходить в прямом эфире».


Источник: fergana
18:00 23/05/2019
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