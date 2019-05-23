Поехать на беседу в облпотребсоюз (там в актовом зале была назначена встреча) смогли около 30 цыган — их делегировала диаспора. Встретиться с людьми, судя по табличкам в президиуме на сцене актового зала, должны были глава Администрации президента Наталья Кочанова, помощник президента по региону Михаил Русый, "губернатор" Могилевщины Леонид Заяц, глава Могилева Владимир Цумарев, министр внутренних дел Игорь Шуневич и глава УВД Могилевской области Игорь Щербаченя.





машина главы Администрации Лукашенко Качановой, фото Белсат





Однако потом таблички с фамилиями Шуневича и Щербачени убрали — на встрече с цыганской диаспорой представителей МВД не было. Напомним, сегодня в Палате представителей журналисты спросили главу МВД, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.









Цыган пригласили на встречу с чиновниками накануне, рассказали TUT.BY жители микрорайонов. С кем именно, не предупредили.





— О чем будем говорить? Мы просто хотим, чтобы такого [облав и задержаний] больше не повторилось. Хотим спокойно жить и работать. Об этом и будем говорить, наверное, — рассказывали представители цыганской диаспоры по дороге на встречу.





На месте выяснилось, что встреча будет проходить «только с цыганами и в рабочем порядке», — и главный кадровик облисполкома Игорь Авсеенко попросил представителей всех СМИ, включая госагентство БелТА, покинуть зал. На встрече позволили присутствовать лишь журналисту гостелевидения «Могилев 4».





Как рассказал TUT.BY один из представителей диаспоры, на встрече цыгане просили помощи в трудоустройстве и обсуждали другие насущные вопросы. По его словам, представители власти пообещали им, что разберутся с теми, кто «что-то там мог неправильно сделать… омоновцы, туда-сюда».





По словам присутствовавших на встрече женщин, перед ними извинились — в том числе, и глава АП Наталья Кочанова, — и пообещали, что больше такого [массовых задержаний] не повторится, заверили, что они могут спокойно жить и работать.





— Если нам правоохранительные органы не смогли дать такой уверенности, что мы под защитой, то теперь мы знаем, что президент нас услышал. Нам сказали, мы под защитой президента. Это то, чего мы хотели. Больше, нам пообещали, такого не повторится, — с радостью рассказывают женщины.





Представители власти после встречи отказались общаться с журналистами: «Извините, меня люди ждут», — сказала Наталья Кочанова. «С понедельника будем работать [возможно, имелось в виду, над проблемами цыган]», — сообщил Михаил Русый.





Чиновники сели в служебные авто и разъехались по государственным делам. Представителей диаспоры на микроавтобусах отвезли домой.









Что вообще происходит?

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.





По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало.





На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.





20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.





Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.





Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.



