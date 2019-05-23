Путин заявил о непобедимости россиян

"Среди награжденных - представители самых разных направлений деятельности, самых разных профессий: доктора, преподаватели, производственники, спортсмены, представители различных видов искусств. Все мы - одна большая непобедимая команда. Но с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной, как в вашем лице выглядит сегодня", - сказал Путин на торжественной церемонии.





Валентине Матвиенко. Об этом Одну из высших наград РФ орден Святого апостола Андрея Первозванного Путин вручил спикеру Совета Федерации. Об этом говорится на сайте Кремля. Сообщается, что награда вручена "за выдающиеся заслуги перед Родиной".





Среди награжденых:





- ректор МГУ 80-летний Виктор Садовничий, которому Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени





- президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, получивший от Путина орден Дружбы





- посол КНР в РФ Ли Хуэй, также награжденный орденом Дружбы





- партнер адвокатского бюро "Де Голль, Флеранс и Партнеры" из Италии Андреа Пинна. Несколько лет назад он представлял интересы российской стороны в судах по поводу строительства Духовно-культурного центра России в Париже. Суды завершились успешно, центр был достроен и открылся в октябре 2016 года.















