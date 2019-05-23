



Петиция была зарегистрирована всего через два дня после инаугурации президента. Автор петиции Максим Безрук утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.





«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», — говорится в описании к петиции.





Автор инициативы добавил, что Зеленский начал приписывать народной воле собственные прихоти.





«Происходит недопустимая ситуация, когда „слуга народа“ не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашего немедленной отставки с должности президента Украины!» — резюмировал Безрук.





Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.





Указ вступил в силу 23 мая.





Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.





Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.