Oops! Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число подписей всего за сутки, а ведь только выбрали
Петиция за отставку новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей.
Петиция была зарегистрирована всего через два дня после инаугурации президента. Автор петиции Максим Безрук утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.
«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», — говорится в описании к петиции.
Автор инициативы добавил, что Зеленский начал приписывать народной воле собственные прихоти.
«Происходит недопустимая ситуация, когда „слуга народа“ не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашего немедленной отставки с должности президента Украины!» — резюмировал Безрук.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Указ вступил в силу 23 мая.
Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.
Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.
Источник: nv.ua
15:43 23/05/2019