Лукашенко распорядился активизировать переговоры с Казахстаном и готовиться закупать нефть на мировом рынке. Эксперты предупреждают, что это обойдется Беларуси существенно дороже российской нефти. При этом Нур-Султан готов к переговорам, но с учетом позиции Москвы.





На деле риторика Лукашенко выглядит как попытка усилить позиции перед торгами за компенсацию налогового маневра и «грязной» нефти в «Дружбе», пишет российская Газета.ру.





«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.





Идея не нова. Попытки уйти от российской нефти, на которой сейчас преимущественно держатся и белорусские НПЗ, и экспорт нефтепродуктов и черного золота из Беларуси, предпринимались и раньше.





В 2013 году Беларусь стала закупать нефть у Венесуэлы: 3,4 млн тонн венесуэльского сырья Минску обошлось на $1,13 млрд дороже российской нефти. В 2016-2017гг. закупала Беларусь нефть и у Казахстана, правда, транзитом через Россию. А как еще? Это стоило стране около $4,8 млн упущенной выгоды.





Тогда же белорусские компании приобретали нефть у Азербайджана и Ирана, а затем перепродавали ее в Европе, однако глобально на энергетические связи с Москвой подобные «демарши» влияния не оказали.





В этот раз стороны встретили высказывание Лукашенко довольно спокойно. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев сказал, что в целом Нур-Султан готов продавать Беларуси нефть, но без участия Москвы решить этот вопрос не удастся, так как транспортировка все равно будет идти по нефтепроводу через территорию России (по той самой «Дружбе»).





С Россией как «близкой страной» Минск сможет договориться о «каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», выразил в ответ надежду Лукашенко.





С Москвой в лице президента РФ Владимира Путина этот вопрос пока не обсуждался, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





«Пока не было контактов», — пояснил он, предположив, что Путин и Лукашенко обсудят этот вопрос на саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая в казахстанском Нур-Султане.





«Мы надеемся, что удастся двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — подчеркнул Песков.





Ситуация между Россией и Белорусью в нефтяной сфере обострилась в прошлом году, когда в России было принято решение ускорить реализацию налогового маневра в нефтяной отрасли: поэтапного отказа от экспортной пошлины в пользу увеличения размера НДПИ.





Минск ранее мог получать российскую нефть беспошлинно, а теперь цена на сырье для Беларуси вырастет за счет налоговой нагрузки. Это, естественно, в Минске не приветствуют.





В августе 2018 года замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил, что Минск будет требовать от Москвы компенсации выпадающих доходов. По его словам, только за 2019 год эта сумма составит около $300 млн. Лукашенко же подсчитал, что за шесть лет бюджет страны недополучит $11 млрд.





Москва настаивала, что говорить о какой-либо компенсации можно только при продвижении в вопросе интеграции экономик двух стран. На это Минск не хочет идти, опасаясь за суверенитет.





По вопросу интеграции с Беларусью Россия уже находится в беспроигрышной позиции: если Беларусь отклонит предложение, Россия будет экономить на тарифах на нефть, подчеркивает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.





И тут козырь Беларуси подкинула судьба в лице загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопроводе «Дружба». В апреле такая нефть из России попала на белорусские НПЗ и в экспортную трубу, вынудив временно приостановить транзит нефти в Европу.





Лукашенко уже заявил о том, что убытков его страна понесла на сотни миллионов долларов, однако в свете того, что за компенсацией уже выстроилась очередь пострадавших нефтяников, ждать быстрых и больших денег от Москвы Минску, скорее всего, не стоит.





Поэтому Лукашенко вновь заговорил о поисках альтернативных поставщиков.









В отсутствие выхода Беларуси к морю поставки нефти сюда возможны либо железнодорожным транспортом, что дорого, с учетом дефицита нефтеналивных цистерн, высокой стоимости их аренды, необходимости развития терминалов по их приему, закупки локомотивов, модернизации железных дорог, либо по нефтепроводам, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.





Но у Казахстана, при всем обилии имеющихся в его распоряжении экспортных трубопроводов, ведущих как на восток, так и на запад, нет иного маршрута поставок, кроме как с использованием российской ГТС и теперь уже печально известного нефтепровода «Дружба», мощности которого ограничены технологически.





«Наращивание объемов прокачки нефти должно быть согласовано с транзитером, то есть Россией, которая на рынке Беларуси фактически будет являться конкурентом Казахстана. Формально это дает России рычаги управления условиями поставок казахстанской нефти Минску. Грубо говоря, особого смысла это не имеет», — уверен Пахомов.





Казахстан, добывающий около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, является вторым по величине производителем нефти среди постсоветских стран после России. И при этом около 12% своей нефти Нур-Султан экспортирует через российский порт Усть-Луга. И пользуется мощностями «Дружбы».





Ссориться с Москвой Казахстану из-за нестабильного белорусского рынка невыгодно.