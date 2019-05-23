



Структура мэрии Москвы ГУП «Московский центр международного сотрудничества» провела более 10 аукционов на организацию за рубежом фестивалей русской культуры к празднованию Дня Победы в ВОВ. Аукционы по выбору организаторов фестивалей появились на сайте госзакупок 8 мая и в тот же день были завершены.





Из 13 контрактов пять — на 2,27 млн рублей, досталось Автономной некоммерческой организации «Центр кинофестивалей и международных программ», среди учредителей которого «Студия «Тритэ» режиссера Никиты Михалкова. Центр проводил фестивали в Таллине, Вильнюсе, Софии, Минске, французском Лионе и итальянском Гарньяно.





Один из контрактов получила РПЦ Московского патриархата. Религиозная организация взялась за проведения фестиваля ко Дню Победы в испанском городе Бенидорм.





Остальные контракты Московского центра сотрудничества получили зарубежные общественные организации.









В технической документации к аукционам прописано, что «Московский центр международного сотрудничества» от проведенных мероприятий ожидает роста престижа российской культуры и формирования позитивного восприятия российской истории. А также — сохранения памяти о подвиге советского народа.





«Одним из наиболее значимых направлений работы с соотечественниками за рубежом является сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и связанного с этим культурного наследия. Программа мероприятий нацелена в первую очередь на патриотическое воспитание молодежи в духе уважения к истории России», — говорится в техзадании аукционов.





Судя по суммам госзакупок, дороже всего обошлись фестивали в Латвии и Сербии, на каждое из них заказчик выделил по 1,2 млн рублей.