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Дорогая память: Россия потратила более $100 тысяч на проведение "Дня Победы" за рубежом

Позитивное восприятие российской истории в странах СНГ, Балтии, Италии и Испании формировали РПЦ и организация, связанная с Сергеем Михалковым.


Структура мэрии Москвы ГУП «Московский центр международного сотрудничества» провела более 10 аукционов на организацию за рубежом фестивалей русской культуры к празднованию Дня Победы в ВОВ. Аукционы по выбору организаторов фестивалей появились на сайте госзакупок 8 мая и в тот же день были завершены.

Из 13 контрактов пять — на 2,27 млн рублей, досталось Автономной некоммерческой организации «Центр кинофестивалей и международных программ», среди учредителей которого «Студия «Тритэ» режиссера Никиты Михалкова. Центр проводил фестивали в Таллине, Вильнюсе, Софии, Минске, французском Лионе и итальянском Гарньяно.

Один из контрактов получила РПЦ Московского патриархата. Религиозная организация взялась за проведения фестиваля ко Дню Победы в испанском городе Бенидорм. 

Остальные контракты Московского центра сотрудничества получили зарубежные общественные организации.


В технической документации к аукционам прописано, что «Московский центр международного сотрудничества» от проведенных мероприятий ожидает роста престижа российской культуры и формирования позитивного восприятия российской истории. А также — сохранения памяти о подвиге советского народа.

«Одним из наиболее значимых направлений работы с соотечественниками за рубежом является сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и связанного с этим культурного наследия. Программа мероприятий нацелена в первую очередь на патриотическое воспитание молодежи в духе уважения к истории России», — говорится в техзадании аукционов.

Судя по суммам госзакупок, дороже всего обошлись фестивали в Латвии и Сербии, на каждое из них заказчик выделил по 1,2 млн рублей.

Источник: openmedia.io
14:40 23/05/2019
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