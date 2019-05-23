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В Кремле прокомментировали нефть из Казахстана для Беларуси

У президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко пока не было контактов, чтобы обсудить тему закупки Минском нефти у Казахстана. Но обсуждение этого вопроса возможно на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Казахстане 29 мая.

"Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.


13:43 23/05/2019
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