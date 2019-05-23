В Кремле прокомментировали нефть из Казахстана для Беларуси
У президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко пока не было контактов, чтобы обсудить тему закупки Минском нефти у Казахстана. Но обсуждение этого вопроса возможно на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Казахстане 29 мая.
"Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, сегодня Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Беларусь, обратив внимание, что этот вопрос лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана, но и России.
13:43 23/05/2019