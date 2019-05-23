В Кремле прокомментировали нефть из Казахстана для Беларуси

"Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.



