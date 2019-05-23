







Сейчас Марина временно недоступна, пресс-служба Следственного комитета пока не готова рассказать об обстоятельствах дела журналистам.





Что известно о Марине Мацулевич?





Она представляется бизнес-тренером.





К движению «Матери 328» присоединилась, после того, как ее единственного сына Романа осудили за распространение наркотиков на 14 (!) лет. Стала одной из самых заметных фигур в движении: раздавала интервью, участвовала в голодовке под стенами Володарки.





В публичных оценках деятельности силовых органов и представителей власти Мацулевич высказывается весьма резко. Рассказывая о себе, пытается вызвать жалость. В частности, она озвучивает проблемы своей семейной жизни, упоминает суицид своей матери.





«Мой сын был в депрессии из-за навалившихся проблем в личной жизни и бизнесе. В период черной полосы знакомый предложил Роману расслабиться и попробовать наркотик. Сын не знал, что это за вещество.





Потом, когда, как говорится, понравилось, сказал, что можно получать наркотики даром, оказывая услуги доставки. Вот сейчас читаешь комментарии под разными интервью матерей, осужденных по этой статье, и там пишут: «Надо было воспитывать».





А я воспитала очень хорошего сына. Я воспитала умного, доброго, талантливого человека. Он оказался в такой ситуации, потому что пребывал в тяжелом психологическом положении», — рассказывала Марина Мацулевич в интервью Куку.орг.





Последние тексты Марины в социальных сетях касались гибели гаишника в Могилеве. Она писала весьма специфические рассуждения в духе: «Если парень из ГАИ действительно так сделал [покончил собой. — Ред.], то он, конечно, герой».





За оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей Марине Мацулевич грозит до трех лет ограничения свободы.



