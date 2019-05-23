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Лукашенко договорился о поставках нефти с Казахстаном. Но снова все зависит от России

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать переговоры.


Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. 

Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. 

Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - цитирует Лукашенко belta.by



Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, заявил журналистам после встречи с Лукашенко Ермухамет Ертысбаев.

"Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу. Посол отметил, что Россия является стратегическим партнером и для Беларуси, и для Казахстана, а значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение.

"Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич (Лукашенко - прим. БП) не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения", - обратил внимание дипломат.

Ермухамет Ертысбаев добавил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Беларусь и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже.

"Белорусский партизан"
13:11 23/05/2019
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