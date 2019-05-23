Шуневич оправдал "нацистские" облавы на цыган

"Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию", - заявил сегодня в Минске министр внутренних дел Игорь Шуневич.





"Только оценив все собранные доказательства в комплексе, мы пришли к такому выводу", - добавил он.





Министр воздержался от комментариев по поводу озвученной СК информации о попытке самоубийства, которую ранее предпринимал сотрудник ГАИ.





"Все эти вещи озвучит следствие, когда будет завершено расследование, - сказал он. - Сегодня эти сведения являются материалами уголовного дела".





Игорь Шуневич также ответил на вопросы о проверках, которые проводились в отношении цыганской диаспоры. Действия своих подчиненных министр назвал обоснованными.









Шуневич убежден, что они отвечали обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие особо тяжкого преступления.





"Были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании, полученных на то время доказательств. Их источником была информация от жертвы. Сомнений в достоверности этих данных на тот момент не было, милиция была обязана проверить все версии", - пояснил глава ведомства.





Оценку законности действий МВД даст Генпрокуратура. Министр подчеркнул, что если будут установлены нарушения, то все, в том числе он сам, готовы ответить по закону, передает belta.by





«Цыган проверяют, "шмонают", требуют составлять протоколы» Тем временем бывший милиционер из Могилева сообщил Свободе о наличии неофициальной программы Министерства внутренних дел в отношении цыган.

Бывший участковый из Могилева Михаил говорит, что милиция давно имеет особое отношение к цыганам. В двух цыганских районах - Гребенёве и Чапаевке - постоянно проходят проверки.

«В 6 утра ГАИ окружает Гребенёво, и начинается отработка района. С группами ОМОНа. Проверяют всех цыган», - говорит Михаил.

Он сам участвовал в таких «отработках». Милиционеры заходят в каждый цыганский дом и проверяют документы, машины, телефоны. Сверяют паспортные данные, некоторых задерживают, чтобы взять отпечатки пальцев. Хотя большинство цыган уже давно прошли дактилоскопию.

По словам Михаила, так относится милиция исключительно к цыганским районам. Он говорит о неофициальной программе МВД для работы с национальными меньшинствами. «Программа касается только цыган. Их шмонают, проверяют, особое внимание только к ним», - говорит Михаил.

Начальство требует, чтобы во время таких рейдов милиционеры составляли протоколы о правонарушениях. Михаил называет это «палочной» системой. На милицейском жаргоне «палка» - это протокол. Во время дежурства каждый участковый, патрульный или сотрудник ГАИ обязан выполнить план по «палкам». Если не выполнишь, не получишь премии.

«Протоколы составляют на все. Если не к чему докопаться, выписывают 17.1 (статья за нецензурную брань. - РС) или антисанитарию», - говорит Михаил.

Исследование: 80% цыган Беларуси сталкивались с задержаниями О дискриминации со стороны милиции говорят цыгане во всех регионах Беларуси.

На прошлой неделе общественная инициатива Romaintegration представила доклад «Социально-экономическое состояние цыганского населения Беларуси» (документ подготовлен совместно с литовским Центром экспертиз в области равных прав). В ходе мониторинга опросили 814 человек из всех областей Беларуси.

«80% респондентов сталкивались с этническим прафилированием в виде задержаний, многократной дактилоскопической регистрации, конфискации транспортных средств», - говорится в исследовании.

Этническое или расовое прафилирование - это такая практика, когда сотрудники милиции используют расу, цвет кожи, происхождение или национальную (этническую) принадлежность как повод для выделения конкретных людей в отдельную группу. К этим группам усиливаются «профилактические» или другие действия, поясняется в докладе.

«В свое время дактилоскопию провели у всех белорусов. Почему у ромов до сих пор постоянно берут отпечатки пальцев, я не понимаю», - сказал Свободе Артур Гомонов, руководитель общественной организации« Белорусский цыганская диаспора ».

По его словам, минимум пять раз в год каждого человека из цыганской общины задерживают для дактилоскопии. Но милиционеры не объясняют, зачем им так часто нужны отпечатки пальцев одних и тех же людей.

«Я понимаю, если это приезжий человек. Но если он здесь родился и вырос, живет на одном месте, местные структуры МВД это знают... Зачем его водить постоянно, чтобы он сдавал отпечатки пальцев?», - возмущается Гомонов.

По словам представителя Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрия Черных, существуют специальные инструкции для сотрудников МВД, где содержатся прямые указания задерживать лиц цыганского происхождения. На его слова ссылается сайт правозащитной организации «Весна».

«Мы знаем о внутреннем распоряжение, - говорит Артур Гомонов. - Кажется, №56. Но касается оно только ромов или всех людей, которые имеют темный цвет кожи, мы не знаем».





Напомним, тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесу под Могилевом.

















21 мая первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский на вопрос БелаПАН, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, ответил: "Может быть, и нужно. Не знаю, будем ли".

Спустя несколько дней после такой облавы в цыганском поселке умерла женщина - родные связывают ее смерть с милицейским беспределом







