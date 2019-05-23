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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Адвокат экс-президента Грузии, а также бывшего главы Одесской области Украины Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в Администрацию президента Украины обращение своего подзащитного, где просит о возвращении ему гражданства Украины.


Об этом стало известно благодаря сообщениям украинских СМИ.

В частности, адвокат написал: "Наступила новая эпоха – новый президент! Как следствие, сегодня был в Администрации президента Зеленского. В качестве адвоката Саакашвили подал на имя Владимира Зеленского обращение бывшего главы Одесчины по восстановлению справедливости и возврату ему украинского гражданства".

Также отмечается, что в своем обращении Михеил Саакашвили заявил, что его незаконно лишили украинского гражданства. Экс-глава Одесской ОГА отметил: "Все до единого юристы говорят, что лишения меня статуса гражданина Украины является незаконным действием".


Источник: znaj.ua
10:59 23/05/2019
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