Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины





Об этом стало известно благодаря сообщениям украинских СМИ.





В частности, адвокат написал: "Наступила новая эпоха – новый президент! Как следствие, сегодня был в Администрации президента Зеленского. В качестве адвоката Саакашвили подал на имя Владимира Зеленского обращение бывшего главы Одесчины по восстановлению справедливости и возврату ему украинского гражданства".





Также отмечается, что в своем обращении Михеил Саакашвили заявил, что его незаконно лишили украинского гражданства. Экс-глава Одесской ОГА отметил: "Все до единого юристы говорят, что лишения меня статуса гражданина Украины является незаконным действием".



