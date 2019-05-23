В Куропатах продолжают уничтожать кресты

Павел Северинец. Об исчезновении крестов Свободе сообщил один из лидеров пикетирования ресторана «Поедем поедим», сопредседатель БХД





Исчезли три из четырех белых крестов, которые стояли за забором на территории Куропат с западной стороны, где размещается ресторан.





«По-видимому, это было сделано сегодня (22 мая - прим. БП) в первой половине дня или ночью, так как травы и цветы, которые были вокруг крестов, вырыты, но еще не засохли», - считает Северинец.





Пропавшие кресты были хорошо видны от входа в ресторан «Поедем поедим», а также с кольцевой автодороги, отметил Северинец.





«Либо все же происходит худшее, о чем мы много раз говорили, - что Куропаты по-тихому, по кресту, но постепенно уничтожают по приказу властей. Либо это чья-то самодеятельность. Не исключаю, что и кого-то из ресторана, так как от него эти кресты были хорошо видны, что называется, мозолили глаза, а теперь им сталл "чище". Но в любом случае ни один факт вандализма в Куропатах до конца не расследован, вот разрушение мемориала и продолжается», - полагает Павел Северинец.





Получить комментарий в Боровлянским спецлесхозе, отвечающем за эту территорию, не удалось - никто не взял трубку.









В конце 2018 года в Куропатах был осквернен государственный мемориальный знак, установленный на возвышенности.





В начале 2019 года дважды разрушали и в итоге уничтожили скамью Клинтона - мемориальный памятник, который еще в 1994 году открыл в Куропатах президент США Билл Клинтон.





По этим фактам Следственный комитет завел уголовные дела, но виновных до сих пор не нашли.