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Отчет ЕС: в Беларуси не наблюдают улучшений ситуации с правами человека

В 2018 году продолжило действовать большинство репрессивных законов.

Европейский союз опубликовал ежегодный отчет по правам человека и демократии в мире за 2018 год, пишет reform.by

В прошлом году ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась: большинство репрессивных законов не были изменены, государство продолжило применять смертную казнь и вынесло два новых смертных приговора, местные выборы в феврале 2018 не соответствовали ряду международных стандартов, работа по внесению поправок в избирательное законодательство не велась, сообщает представительство ЕС в Беларуси.

Главной проблемой остаются задержания и штрафы активистам, правозащитникам, журналистам и профсоюзным лидерам. В этой связи в отчете упоминается «дело Белта» и приговоры лидерам профсоюза РЭП.

В 2018 году ЕС продолжил осуществлять политику критического взаимодействия. Стороны ближе подошли к завершению работы над совместными Приоритетами партнерства.

В то же время в отчете отмечается, что беларусские власти стали более активно участвовать в мероприятиях по правам человека, например в Диалоге по правам человека в Минске в июле 2018 года и в заседании Координационной группы в Брюсселе в декабре 2018 года. Также Беларусь после 21-летнего перерыва представила пятый правительственный доклад о реализации Международного пакта о гражданских и политических правах.

ЕС в два раза увеличил финансовую помощь Беларуси. В 2019-2020 годах ЕС планирует выделить 53-77 миллионов евро в рамках Европейского инструмента соседства. Также Беларусь получает поддержку по линии Европейского инструмента содействия демократии и правам человека (3 миллиона евро на 2018-2020 годы) и Поддержки гражданского общества (5 миллионов евро на 2018-2020 годы).


08:59 23/05/2019
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