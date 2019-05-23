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В областном центре запрещены сразу четыре акции, заявленные в каждом районе города. По версии городских чиновников заявительница не указала маршрут движения уличных шествий, хотя в каждой заявке указана конкретная улица, по которой предполагалось шествие группы людей.

По каждому запрету Мария Тарасенко готовит жалобы в суды. Она рассчитывает довести весь этот абсурд до Верховного суда.





«Меня записали в тунеядцы, я пошла в суд, а там отказ – против декрета суда нет. Для привлечения внимание общественности на не конституционность тунеядского декрета я заявила 25 мирных акций протеста в регионе и вот получаю запреты. Выходит, в стране на наши права, на права граждан введено фактическое табу?», - недоумевает Мария Тарасенко.





Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что кейс «Мария Тарасенко против тунеядского декрета» рано или поздно войдет в учебники истории Беларуси.





«Эта смелая женщина показывает всем нам, как нужно отстаивать свои права. И по отказу в правосудии, и по отказу в иске о моральном вреде, и сейчас по всем этим отказам в протестных акциях мы исчерпаем все внутренние средства правовой защиты. Если после этих мер нас не услышит Конституционный суд – передадим кейс на международный уровень», - заявил Л. Судаленко.





Он также добавил, в случае проведения несанкционированной акции, ее организатора ждут весьма серьезные административные санкции - до 50 базовых величин штрафа (около 550 Евро) и даже арест до 15 суток.







