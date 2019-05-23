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В Бресте в домах молодежных активистов прошли осмотры

Утром 22 мая к нескольких молодежных активистов Бреста пришли сотрудники правоохранительных органов с целью провести осмотр по месту проживания. Об этом стало известно "Брестской Весне".

Санкцию на проведение осмотров дал заместитель прокурора Бреста А.С. Ралинский.

Основанием для их проведения стали выявленные правоохранителями 30 апреля на ул. Адамковскай листовки с содержанием "анархического характера". По мнению сотрудников милиции, лица, которые расклеили листовки, совершили административное правонарушение, так как нарушили правила благоустройства и содержания населенных пунктов.

На данный момент известно о трех случаях осмотров. У некоторых из парней для экспертизы изъяты телефоны, флэш-карты, наклейки и литература.

Информация будет уточняться.


08:49 23/05/2019
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