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ООН потребовала от Британии вернуть Маврикию острова в Индийском океане

Генассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию


Генассамблея ООН призвала Великобританию отказаться от контроля над архипелагом Чагос в Индийском океане, на который претендует Маврикий, сообщает ВВС.

«ООН приняла резолюцию, которая требует от Великобритании вернуть Маврикию острова Чагос, контроль над которым она до сих пор хранит», — говорится в сообщении.

В необязательной к исполнению резолюции Генеральной Ассамблеи 116 государств высказались за и лишь шесть против, что стало большим дипломатическим ударом для Великобритании.

Пятьдесят шесть государств, включая Францию и Германию, воздержались.

Как отмечается, власти Маврикия утверждают, что вынуждены были отказаться от архипелага в Индийском океане в 1965 году в обмен на свою независимость.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН признал незаконными притязания Великобритании на удаленные острова Чагос в Индийском океане.

Новое время
08:37 23/05/2019
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