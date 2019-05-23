Армения ставит условия Беларуси. Лукашенко опасается гибридной войны

С 1 января 2020 года генсеком ОДКБ станет представитель Беларуси – госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. 22 мая Совет министров иностранных дел ОДКБ предложил кандидатуру С.Зася на пост генерального секретаря организации, которую осенью должны утвердить руководители стран блока.





Армения на год заблокировала попытки официального Минска стать у руля ОДКБ, хотя и сама не сумела сохранить за собой этот пост. Фактически борьба за формальную должность генсека переросла в противостояние между Ереваном и Минском.





Как дальше может развиваться белорусско-армянский конфликт? И кто займет освободившееся кресло госсекретаря Совбеза?









Беларуская праўда побеседовала с военным обозревателем Александром Алесиным.

Ереван ставит условия официальному Минску

- Должность генсека ОДКБ хотя и формальная, но является делом престижа. Государство определенный период руководит организацией, выдвигает свои проекты и инициативы. Дьявол кроется в деталях: рутинная работа способствует поднятию авторитета страны в рамках ОДКБ, продвижению ее интересов. На самом деле генсек является ключевой должностью, именно поэтому за нее идет борьба.





- Но борьба за должность генсека ОДКБ переросла в противостояние Армении и Беларуси.





- Ереван, наверное, ставит условия Минску – не такое подчеркнуто тесное военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, поставка вооружений. Думаю, позиция Армении во многом объясняется именно тесными отношениями между Беларусью и Азербайджаном, а кроме того, Минск хочет придать Азербайджану статус наблюдателя в ОДКБ. Такой статус выгоден и России, потому что Азербайджан отыгрывает ключевую роль в Каспийском регионе и является союзником Турции – в таком случае весь каспийский регион попадает под российское влияние. Но того не хочет Азербайджан, этого не хочет Армения.





Мне кажется, острота конфликта спадает по мере того, как Армения получает от России желаемое. И Пашинян, осваиваясь в своей должности, начинает понимать задачи, стоящие перед Арменией; кажется, он склоняется к компромиссу по проблеме Нагорного Карабаха. Ослабление накала в азербайджано-армянских отношениях должно способствовать и снижению напряженности между Арменией и Беларусью.





Кроме того, формальный срок пребывания представителя Армении на посту генсека ОДКБ истекает, а потому, вне зависимости от ее желаний, пост займет представитель Беларуси. А в такой ситуации Армении уже не с руки ссориться с Беларусью, она попытается свести на нет конфликт. Ранее Армения могла использовать ситуацию в ОДКБ для демонстрации независимости и от России, и от других стран блока, то сейчас публичные шоу уже не играют важной роли. Перед Арменией стоят очень серьезные проблемы и вызовы, а решение карабахской проблемы могло бы способствовать экономическому развитию Армении. Без решения экономических проблем Пашиняна ждет судьба предыдущих президентов.





Какой курс изберет Армения? Думаю, установление добрососедских отношений с Азербайджаном и улучшение отношений с Беларусью, которая может выступать как технологический донор для Еревана.

“Противостояние угрозам гибридной войны на все 360 градусов”

- Назначение Станислава Зася на должность генсека ОДКБ порождает внутреннюю беларускую интригу: кто может занять пост госсекретаря Совбеза?





- С точки зрения иерархии начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев является подходящим кандидатом.





Но впереди избирательные кампании, на период политической вакханалии вопросы внутренней безопасности будут превалировать над военной безопасностью. На горизонте маячит изменение Конституции, транзит власти, о котором упоминал президент; возможно, новым госсекретарем Совбеза станет представитель силовых ведомств – либо руководитель МВД, либо председатель КГБ. У Лукашенко могут быть свои соображения, он решает свои задачи. У меня такое впечатление, что Лукашенко опасается больше всего вмешательства внешних сил во внутреннюю ситуацию – опасается гибридной войны. Об этом свидетельствуют последние трудности с восточным соседом, антибеларуская пропагандистская кампания (читать российские СМИ совершенно невозможно, они во многом становятся беларускофобскими). Негатив, который выплескивают так называемые независимые каналы, не встречает никакого сопротивления со стороны Кремля: беларусы – и нахлебники, и поставщики контрафакта и так далее. Со стороны официальных кругов мы не видим попыток нейтрализовать всю эту грязь в адрес Беларуси. Думаю, главной задачей станет противостояние угрозам гибридной войны на все 360 градусов.





Да и наши соседи на Западе ведут себя достаточно странно: издают карты, на которых наши территории включены в их состав.





- Значит, среди ближайших угроз для Беларуси – не только политическая вакханалия, но и реальная угроза гибридной войны?





- Думаю, что да. Проникновение в беларуское информационное поле якобы региональных пабликов, однообразная политика создает впечатление, что они управляются из единого центра. Возможно, тот, кто их направляет, не ставит задачу свергнуть нынешнюю власть, но использует их как средства давления, чтобы сделать Лукашенко более покладистым. Все разговоры об объединении Беларуси и России в одно государство во главе с Путиным тоже рождаются не на Западе, а на востоке. Но вряд ли это реальный план, скорее всего, психологическая атака, которая должна порождать неуверенность если не у самого президента, то у его окружения.





Прежде всего следует ожидать нагнетания информационной угрозы в виде экономического давления. Неспроста зашли разговоры про “растворители-разбавители”. Вы посмотрите: одним из самых эффективных рычагов информационной войны является Россельхознадзор, который то разрешает, то запрещает поставки беларуских предприятий, нервируя и власть, и производителей. Поскольку в экономическом плане Беларусь очень сильно зависит от России, очевидно, в Кремле есть желание экономические рычаги давления конвертировать в политические.







