В Австрии приведено к присяге переходное правительство

Ван дер Беллен принял во вторник отставку всех министров от Австрийской партии свободы (АПС) кроме главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.





Формально президент освободил от должностей министров из АПС, а затем назначил новых политиков на правительственные посты.





Функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Легер (вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе), министра спорта - Юлиане Боньер-Штраус, которая также возглавляет министерство по делам женщин, семьи и молодежи.





Новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля стал бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавил офицер Йоханн Луиф.





Пост министра транспорта, инноваций и технологий занял глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей стал экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.









Напомним, за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" синхронно опубликовали материалы с утверждением того, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки австрийского издания Kronen Zeitung для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.





Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.





Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.





В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.