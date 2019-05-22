В погоне за имиджем

В стране начинается очередной виток растраты народных денег под прикрытием понятий типа имиджа и престижа.





Лукашенко поручил уже к 2021 году построить Национальный выставочный центр . Его объяснение было таким: «Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю».





Вышедший к журналистам после совещания первый вице-премьер Александр Турчин также не убедил.





Неожиданно смелый уточняющий вопрос задал журналист БелТА: почему понадобился новый центр, несмотря на наличие других площадей, которые используются под выставочную деятельность?





Вице-премьер разъяснил так: «Многие выставки там по объективным причинам не могут размещаться. По габаритам не проходит и так далее. И, самое главное, что это (строительство Национального выставочного центра) имиджевый и знаковый проект для нашей страны».





В то же время на медицину (ну, кроме известной больницы), денег уже практически нет. Главный врач Светлогорской ЦРБ Игорь Тавтын в интервью «Светлагорскiм навiнам» рассказал о бедственном состоянии медицины в районе и попросил людей о материальной помощи.





По словам медика, ремонта требуют здания детской больницы и районной поликлиники. Бюджетных средств для этой статьи расходов нет. По словам И. Тавтына, комплекс оборудования для хирургических операций ЦРБ получила по линии гуманитарной помощи около 15 лет назад.





Нет денег и на многое другое. Можно обобщить: настоящих денег нет вообще, поскольку страна работает в убыток, а кредиты – это в некотором роде фиктивные деньги. Нефтегазовые дотации сокращаются, доступ на внешние рынки осложняется, а непредвиденные потери, например, от «грязной нефти», растут.





внутренние причины дефицита средств, едва ли не главная из них – то, что деньги в первую очередь тратятся на всякие «имиджевые», хотя и заведомо убыточные проекты, а не вкладываются в проекты прибыльные. Но – это внешние причины, которые от нас зависят мало. Имеются и





Из той же «оперы» и пресловутая «продовольственная безопасность». Миллиарды уходят в неё как в песок, а толку как не было, так и нет. Эксперты давно призывают к реформе сельского хозяйства, но ответ один: нельзя, это ударит по продовольственной безопасности. А это – святое, для этого любые деньги «распилить» не жалко.













Не прибыль заметьте, не обеспечение людей доступными и качественными продуктами, а некое мифическое понятие «продовольственная безопасность» служит обоснованием огромных и очень часто бессмысленных трат.





Прибыль можно оценить, качество продуктов в сравнении с соседними странами – тоже, а вот «продовольственная безопасность» рационально оценена быть не может, поскольку это – отвлеченное, умозрительное понятие.





Образно говоря, действия нашей власти, напоминают действия человека, который сильно страдая от жажды, начинает не колодец копать, а строить себе обелиск. Ну ради имиджа, чтобы помнили потомки и учились, как делать нельзя, видимо.





Между тем, опять же, образно выражаясь, страна испытывает катастрофическую финансовую жажду. Не хватает денег, чтобы расплачиваться по долгам. Приходится брать новые кредиты для обслуживания старых, а это усугубляет долговую удавку. Прямых инвестиций в экономику практически нет. «Модернизация» за счёт кредитов только усугубляет проблему с долгами.





Денег на образование, медицину, пенсионеров катастрофически не хватает. Простые люди в большинстве своём вынуждены выживать на 150-200 долларов в месяц. И это лишь те, у кого есть работа.





Зарплаты 150-200 долларов – это нищета, считает ведущая программы «Разговор» на Белсат Светлана Калинкина. Как выживают те, кого работы лишили, или те, кто работает неполную неделю, или же те, кому задерживают зарплаты? А тут дефицитные деньги выбрасываются на заведомо бесприбыльные проекты. Выражаясь словами Уинстона Черчилля, «это хуже, чем преступление, это ошибка».





К сожалению, наша власть так ошибается сознательно и уже не первое десятилетие. И далее планирует так ошибаться: вот и новый национальный стадион нам позарез вдруг понадобился, и чемпионат мира по футболу мы уже хотим. А это миллиардные, заведомо неокупаемые траты народных денег. Реального инвестора этим не привлечешь.









Инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в страны, где власть неадекватна в сфере финансов. Так что, вполне вероятно, наши «имиджевые» проекты произведут эффект, обратный ожидаемому. От бесполезных и заведомо бесприбыльных трат надо отказываться быстро и надолго. Какими бы высокими словами этот заведомо «распил» народных денег не оправдывался.