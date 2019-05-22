Кандидатуру Зася официально предложили на пост генсека ОДКБ

Напомним, Лукашенко еще в начале декабря провел рабочую встречу с Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о его назначении генсеком организации. В эту среду в Бишкеке главы МИД стран ОДКБ рассмотрели кандидатуру Зася на пост генсека организации.





"Мы приняли решение предложить на пост генсека ОДКБ Секретаря совета безопасности Беларуси Станислава Зася", - заявил глава МИД Кыргызстана.





Таким образом, следующим шагом станет утверждение Зася главами государств - членов ОДКБ. Есои кандидатура будет одобрена, Зась возглавит организацию с 1 января 2020 года.





Как ранее сообщалось, на саммите в Астане 8 ноября главы государств решили, что после представителя Армении, который досрочно ушел с поста генсека ОДКБ, его должен занять представитель Беларуси.





Проблема с избранием нового руководителя ОДКБ в том, что в Ереване считают, что если Хачатуров ушел с поста досрочно, Армения должна выставить на пост генсека ОДКБ свою кандидатуру.





Руководителя ОДКБ утверждают каждые три года — от каждой страны в алфавитном порядке.







