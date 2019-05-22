Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Кандидатуру Зася официально предложили на пост генсека ОДКБ

Совет министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложил кандидатуру Секретаря совета безопасности Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации, заявил в среду глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

Напомним, Лукашенко еще в начале декабря провел рабочую встречу с Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о его назначении генсеком организации. В эту среду в Бишкеке главы МИД стран ОДКБ рассмотрели кандидатуру Зася на пост генсека организации.

"Мы приняли решение предложить на пост генсека ОДКБ Секретаря совета безопасности Беларуси Станислава Зася", - заявил глава МИД Кыргызстана.

Таким образом, следующим шагом станет утверждение Зася главами государств - членов ОДКБ. Есои кандидатура будет одобрена, Зась возглавит организацию с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщалось, на саммите в Астане 8 ноября главы государств решили, что после представителя Армении, который досрочно ушел с поста генсека ОДКБ, его должен занять представитель Беларуси. 

Проблема с избранием нового руководителя ОДКБ в том, что в Ереване считают, что если Хачатуров ушел с поста досрочно, Армения должна выставить на пост генсека ОДКБ свою кандидатуру. 

Руководителя ОДКБ утверждают каждые три года — от каждой страны в алфавитном порядке.



Источник: sputnik.by
16:54 22/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Зась о деле Втюрина: Слухи о заговоре – это чушь
Армения попытается изменить устав ОДКБ
Беларусь-НАТО: Есть интрига


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё