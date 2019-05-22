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Канопацкая рассказала о депутатах-хамах

Анна Канопацкая рассказала о хамском поведении своих коллег-депутатов.


— Уже нет, конечно, такого хамского и настороженного отношения, которое было в 2016 году, когда я только начинала работать в Палате. Тогда со мной некоторые специально не здоровались, — рассказала Анна Канопацкая в интервью TUT.BY. — Прямо в лицо говорили: «Не хочу с вами здороваться». Боялись стоять рядом, чтобы случайно их не сфотографировали и так далее.

По словам Канопацкой, сейчас она наблюдает тотальную невоспитанность.

— Буквально на днях зашла к коллеге-депутату в кабинет. Он сидел и пил чай. Мы проговорили порядка 10 минут, и за все это время он не то, что не предложил мне присесть и выпить с ним чаю, но даже и не встал из-за стола. Это дискриминация? Или просто с детства какие-то моменты воспитания у моего собеседника были упущены?

В противовес: мы ужинали с тогда еще премьер-министром Великобритании — человеком с действительно высоким статусом — Дэвидом Кэмероном. И этот статус не потребовал оцепленных кварталов и полицейских сирен вокруг ресторана, где мы встречались. Более того, разговор шел на равных, премьер-министр поухаживал за мной за столом, предложил салат.

16:45 22/05/2019
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