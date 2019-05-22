Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Украине с Путиным





Трехсторонний телефонный разговор состоялся во вторник, сообщили в Кремле.





Кремль отметил, что одной из тем разговора стала смена руководства в Киеве, после того как в апреле президентом Украины был избран Владимир Зеленский.





Германия, Франция, Украина и Россия проводили четырехсторонние переговоры в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.





В результате конфликта с 2014 года погибли 13 тысяч человек.