Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Украине с Путиным
Президент России Владимир Путин обсудил конфликт на востоке Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трехсторонний телефонный разговор состоялся во вторник, сообщили в Кремле.
Кремль отметил, что одной из тем разговора стала смена руководства в Киеве, после того как в апреле президентом Украины был избран Владимир Зеленский.
Германия, Франция, Украина и Россия проводили четырехсторонние переговоры в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.
В результате конфликта с 2014 года погибли 13 тысяч человек.
Источник: golos-ameriki.ru
16:38 22/05/2019