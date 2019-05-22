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Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Украине с Путиным

Президент России Владимир Путин обсудил конфликт на востоке Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.


Трехсторонний телефонный разговор состоялся во вторник, сообщили в Кремле.

Кремль отметил, что одной из тем разговора стала смена руководства в Киеве, после того как в апреле президентом Украины был избран Владимир Зеленский.

Германия, Франция, Украина и Россия проводили четырехсторонние переговоры в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В результате конфликта с 2014 года погибли 13 тысяч человек.

Источник: golos-ameriki.ru
16:38 22/05/2019
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