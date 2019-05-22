Президент Грузии приедет в Беларусь

Об этом сообщил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню независимости этой страны.





Дипломат сказал, что Европейские игры важны и для Грузии, поскольку на состязания приедет немало известных грузинских спортсменов.





Посол сообщил также, что в программе визита в Беларусь президента Грузии, вероятно, будут встречи и переговоры с официальными лицами. О встрече с Лукашенко пока не сообщается.