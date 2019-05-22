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Президент Грузии приедет в Беларусь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня посетит Беларусь для участия в открытии II Европейских игр.

Об этом сообщил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню независимости этой страны. 

Дипломат сказал, что Европейские игры важны и для Грузии, поскольку на состязания приедет немало известных грузинских спортсменов.

Посол сообщил также, что в программе визита в Беларусь президента Грузии, вероятно, будут встречи и переговоры с официальными лицами. О встрече с Лукашенко пока не сообщается.

Источник: belta.by
15:42 22/05/2019
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