Первый провал: Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского





Оба президентских законопроекта об изменении в избирательную систему на парламентских выборах и относительно публичных закупок на период выборов не были включены в повестку дня сессии.





За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского об изменениях в избирательную систему проголосовали 92 парламентария.





За включения в повестку дня проекта закона о публичных закупках проголосовало 127 нардепов.





Спикер Рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента, очередное заседание состоится 28 мая.





Добавим, что президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.









20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.





После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.





Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая с целью рассмотрения президентских законопроектов.