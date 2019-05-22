Президент Абхазии объявил об угрозе переворота

Бессрочные акции протеста начались в непризнанной грузинской республике после того, как его глава отказался перенести президентские выборы с 21 июля на осень. Это, по мнению участников манифестаций, необходимо для того, чтобы в них мог принять участие главный оппонент Хаджимбы — Аслан Бжания. Сторонники оппозиционного политика предполагают, что он мог быть отравлен.





Выступая по поводу сложившейся ситуации, Хаджимба заявил, что действия протестующих могут помимо всего прочего сорвать важный для экономики Абхазии курортный сезон. «Подобное нагнетание напряженности, к глубокому сожалению, может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых мы уделяем значительное внимание»,— сообщил он.





Позже президент Абхазского союза туризма Анна Калягина в беседе с информагентствами подтвердила, что это правда: «Уже с утра коллеги звонят и пишут, что начались отмены брони, к сожалению. Хотя в принципе предпосылок к этому нет. Я уверена, что решатся все вопросы и все будет спокойно и тихо».





Бессрочная забастовка была начата в Абхазии в понедельник. Ее организатор — Общенациональное движение по защите государственности (ОНД) под руководством Теймураза Хишбы. Протестующие требуют отставки президента и проведения новых выборов осенью.





Представителями оппозиции было распространено заявление, в котором целью забастовки называлась «защита народа Республики Абхазия от недальновидных, опасных и безответственных действий властей, возглавляемых Раулем Хаджимбой». Всего в митингах в центре Сухума принимает участие до 300 человек. Население Сухума — 63 тыс. человек.









Акцию спровоцировало решение парламента об отказе переносить выборы главы государства с 21 июля на более позднюю дату. Сторонников инициативы нашлось всего 14, тогда как требовалась поддержка 24.





Оппозиция требовала переноса выборов, так как главный противник Хаджимбы Аслан Бжания в апреле был госпитализирован и доставлен в Москву для лечения. Представители оппозиции считают, что он мог быть отравлен властями республики. В его крови, по их словам, было обнаружено повышенное содержание ртути.





Помощник генпрокурора Даур Амичба вчера переговорил с родственниками Бжании и с ним самим в московской больнице. После этого на совещании в Сухуме спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что версия об отравлении не подтвердилась.





«Сегодня к нам поступило официальное врачебное заключение,— заявил он.— Оно исключает факт отравления». Врачи назвали состояние пациента «стабильно тяжелым», у него некое аутоиммунное заболевание.





Спецотряд милиции вчера был вызван в центр Сухума для охраны административных зданий и здания парламента. Представители ОНД призвали правоохранителей «присоединяться к протестующим». Они также призвали жителей других регионов Абхазии приезжать в Сухум и присоединяться к бессрочной акции протеста.





Активисты перекрывали центральную автотрассу на участках Бзыби и Тамыша, а также пытались остановить работу троллейбусов и автобусов в Сухуме. Вскоре, впрочем, трасса была разблокирована.





Генпрокуратура страны тем временем сообщила, что начинает проверку в связи с акцией оппозиции. «Изымаем записи, собираем информацию»,— сообщили вчера в ведомстве.