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Многообещающий подход: Зеленский назначил друга детства главным борцом с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.


Об этом говорится в указе №316 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге, друг детства Зеленского.

С 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".

С 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".


Баканов работал юристом студии "Квартал 95", которую основал Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб, уточняет gordonua.com


17 мая стало известно, что первый замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку. 18 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Демчину с этой должности.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В этот день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что он и его заместители подали заявления об отставке. 

В своей инаугурационной речи Зеленский призывал Верховную Раду уволить ряд чиновников, в том числе – и Грицака. 

Заметим, что коррупция - главная беда Украины, которую отмечали и в ЕС, и в МВФ.   

"Белорусский партизан"
12:41 22/05/2019
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