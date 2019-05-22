"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге, друг детства Зеленского.

С 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".

С 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".

Баканов работал юристом студии "Квартал 95", которую основал Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб, уточняет gordonua.com





17 мая стало известно, что первый замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку. 18 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Демчину с этой должности.





20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.





В этот день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что он и его заместители подали заявления об отставке.





В своей инаугурационной речи Зеленский призывал Верховную Раду уволить ряд чиновников, в том числе – и Грицака.





Заметим, что коррупция - главная беда Украины, которую отмечали и в ЕС, и в МВФ.