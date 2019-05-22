Жириновский предсказал войну США с Ираном - во всем виноват Израиль

Жириновский уверен, что война между США и Ираном будет. Он объяснил это следующим образом: «Американцам надо вывести войска с Афганистана и с Ирака. Там население уже готово поднять восстание против них. А куда их вывести? Вот и дадут им сухопутную операцию».





Политик считает, что войну начнет Израиль, который спровоцирует Иран на ответные действия, и тогда в бой вступят более крупные игроки.





«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана, а, возможно, и по производству ядерных зарядов, — объяснил Жириновский. — Ракеты есть у Ирана, носители, до двух тысяч километров, а там достаточно двести.





Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизует НАТО, и сами, и тогда начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие дальнего действия, оно зачищает территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного локального этого ядерного удара».





Жириновский обосновал неизбежность своего прогноза историческим примером, с которым снова увязал Израиль:





«Ну, во-первых, почему обязательно это произойдет? В Ираке почему Буш-младший дал команду вторгнуться и уничтожить режим? Потому что постоянно палестинцы забрасывали ракетами Израиль, Саддам Хусейн за каждую ракету платил по двадцать тысяч долларов. Ну сколько можно терпеть им, в Израиле? Я про них говорю, не про себя.





Вот, вторжение. Саддама Хусейна нету, и Ирак полностью переформатирован, но, к сожалению, в худшую сторону. Если раньше было суннитское руководство, то после свержения их пришли шииты. А в Иране тоже шииты! И сейчас в случае удара по Ирану шиитский Ирак может встать на стороне шиитского Ирана. Это Израилю тоже выгодно. Выгодно всем суннитским арабским странам, ибо шиитов десять процентов».









Оратор уподобил шиитов православным христианам, которых тоже абсолютное меньшинство среди христиан, и сравнил стремление суннитов выкорчевать шиитов с тем, «как на Украине захватывали православные храмы».





Затем политик объяснил, чем подобный сценарий чреват для России.





«Нам в чем проблема? Это обязательно появятся миллионы беженцев. И куда они хлынут? Только на север. Ибо на юг – это суннитская часть мусульманского мира, там их будут уничтожать. Вынуждены будут двигаться на север. На севере – Азербайджан, Армения, Грузия. Они будут смяты.





И уже беженцы не только из Ирана, но из Азербайджана, Армении, Грузии попрут на наш Северный Кавказ. И там взрывоопасная обстановка. Там они найдут своих друзей, сторонников, противников. Все это подойдет к Астрахани, Волгограду и Ростову. Вот здесь мы должны будем их остановить».





В связи с этим Жириновский считает нужным начинать строить бараки для беженцев, поскольку «нельзя же их встречать пулеметным огнем».







