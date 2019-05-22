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Президент Молдовы пригрозил распустить только избранный парламент

В Молдове впервые за 27 лет независимости спустя три месяца с момента проведения выборов парламент остается нефункциональным. С таким заявлением выступил на брифинге в среду глава государства Игорь Додон.


"Впервые за всю историю независимости страны у нас нет председателя парламента, правящего большинства, функционального правительства. Я хочу осудить политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых депутатов и парламентских фракций. Граждане Молдовы ждут конкретных результатов, создания парламентского большинства, ждут, что депутаты все же начнут работать", - заявил Додон.

Президент подчеркнул - депутаты получают зарплаты, которые в десять раз превышают размер средней пенсии в стране, а реальной работой не занимаются. Додон в ультимативном тоне обратился к парламентариям, предложив им два варианта развития политических событий в стране. 

"Либо вы преодолеете свои политические амбиции и займетесь работой, либо признаете, что не можете найти общий язык в парламенте, и в стране будут проведены досрочные парламентские выборы", - заявил президент. 

"Хватит, людям нужна ясность - либо парламентское большинство, либо - досрочные выборы. Я сегодня обратился в Конституционный суд, чтобы внести ясность - когда наступает крайний срок, в который может быть распущен парламент", - подчеркнул Додон.


Президент намерен выяснить: когда по закону начался трехмесячный срок, по истечении которого парламент может быть распущен в случае, если не было принято ни одного закона и он оказался нефункциональным. Однако сам Додон подчеркнул, что у парламентариев остались считанные дни для того, чтобы создать правящее большинство.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. 

Источник: sputnik.md
11:48 22/05/2019
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