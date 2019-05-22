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И это в стране, где умер каждый третий! Ольгу Николайчик судят за почтение памяти жертв Второй мировой

Активистка Ольга Николайчик получила протокол по статье 23.34 КоАП за участие в акции почтения памяти героев и жертв Второй мировой войны, которая прошла восьмого мая на Военном кладбище в Минске.

22 мая в 12.00 в суде Советского района состоится судебное заседание по ее административному делу, сообщает Ольга в своем Facebook.

В протоколе, который составил старший инспектор Советского РУВД Виталий Тарлюк, написано, что активистка нарушила порядок проведения митинга, так как являлась участницей собрания на Военном кладбище у памятника советским солдатам без соответствующего разрешения Мингорисполкома. 

Согласно протоколу, Николайчик "публично высказывала свое отношение и общественно-политическое настроение к празднованию Дня победы, при этом держала в руках бело-красно-белый флаг". 


Сама активистка говорит, что участвовала в акции, чтобы почтить память своего деда, который погиб во время Второй мировой войны.

По данным правозащитников, с начала 2019 года Ольга Николайчик уже четыре раза была наказана административными штрафами на общую сумму в 4080 рублей (160 базовых величин). Все суды касались участия активистки в несанкционированных массовых мероприятиях, а также призыва к одному из них.


Восьмого мая на Военном кладбище активисты Движения солидарности "Разам" и Народной Громады провели акцию в память героев и жертв Второй мировой войны. Акция прошла под бело-красно-белыми флагами на месте захоронения советских военнослужащих, погибших при освобождении Минска в 1944 году.

Источник: spring96.org
11:12 22/05/2019
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