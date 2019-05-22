США поставили Турции ультиматум





По информации телеканала CNBC, ссылающейся на осведомленные источники, в течение этого периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.





Более того, США могут не ограничится лишением Турции ста обещанных истребителей, пишет ru.oxu.az Как отметили источники телеканала, отказ от выполнения ультиматума может привести к введению Вашингтоном санкций против Анкары и «возможной реакции НАТО».





По информации CNBC, это «последнее предложение Госдепа».





Ранее Турция многократно отмечала, что не намерена отказываться от российских комплексов.





Первая партия С-400 по условиям договора поступит в июле. США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО, и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. Американская сторона пригрозила задержать или прекратить продажу Турции истребителей F-35.





Анкара является одним из участников международной программы США по созданию самолетов F-35. В Турции также не раз подчеркивали, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских истребителей. Кроме того, глава МИД Мевлют Чавушолгу заявил, что поставляемые в страну С-400 не будут интегрированы в систему ПВО Североатлантического альянса.



