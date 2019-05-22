В Сирии террористы предприняли танковое наступление





«21 мая 2019 года боевики незаконных вооружённых формирований под руководством террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Эль-Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и «джихадмобилей», — сказал генерал.

По его словам, в настоящий момент подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов.



