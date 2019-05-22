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Андрей Егоров: Как я сходил на белорусское политическое ток-шоу

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров написал, как он ходил на белорусское политическое ток-шоу и что из этого получилось.


Сходил я на ток-шоу ОНТ «Наша жизнь», тема касалась Восточного партнерства. Некоторые наблюдения:

- Программа имеет от начала срежиссированную структуру, чтобы провести «правильную линию»;

- Это достигается приглашением экспертов с определенными ролями и уже известными или согласованными мнениями.


- Баланс экспертов строится так, чтобы одно мнение («правильная линия») доминировала, а остальные были маргинальными.

- Модерация выстроена не для реального выяснения темы программы, а для подчеркивания «правильной линии», разжигания или уменьшения эмоций, передачи слова.

- Модератор сам может не проводить никакой линии: подбор и баланс экспертов все решает.

- Люди с альтернативным мнением сразу запихиваются в определенную роль: «оппозиционер», «за Европу» и т.д.

- Участники кричат (хотя и не все время) и выстреливают по несколько различных тезисов за реплику. Например: «Восточное партнерство полезное, но слабое. Мы равные с европейскими странами. Не надо нас наклонять, навязывая. Дайте конкретных проектов».

- Поскольку модерация формальная, то никто не разбирается с каждым тезисом.

- Соответственно, реагировать на конкретный тезис можно только перебивая оппонента, поэтому начинается крик.

- Опытные участники, начиная свою реплику, говорят нормально, а потом постепенно наращивают звук, чтобы было меньше возможностей перебить. Выглядит смешно.

- Если тебе дают слово, то сказать можно что угодно (но не факт, что другие дадут договорить). Что останется в окончательной версии — не известно, так как Джонни делает всем монтаж.

Что можно делать:

- не играть сценарную роль, а пытаться вести свою игру;

- выстреливать неожиданными тезисами или вопросами;

- реагировать по ситуации: готовить какие-то тезисы особого смысла нет, так как вставить их скорее всего не получится.

Вывод:

- ходить туда можно, но бессмысленно.

Фрагмент:

- (молодой перспективный политик): Мы требуем равного отношения к нам как к европейской стране, не надо нам навязывать свои ценности и учить нас!

- (я, перебивая): А-а-а! Так вы взрослые? А почему же вы продолжаете брать деньги на карманные расходы?!

- (молодой перспективный политик, немного растерянно): Какие деньги?

- (я): Кредиты ЕБРР и ЕИБ, например…

- (все правильные эксперты): крики, что они нам не просто дают, а им самим выгодно

- общий крик.


09:19 22/05/2019
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