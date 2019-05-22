Андрей Егоров: Как я сходил на белорусское политическое ток-шоу





Сходил я на ток-шоу ОНТ «Наша жизнь», тема касалась Восточного партнерства. Некоторые наблюдения:





- Программа имеет от начала срежиссированную структуру, чтобы провести «правильную линию»;





- Это достигается приглашением экспертов с определенными ролями и уже известными или согласованными мнениями.









- Баланс экспертов строится так, чтобы одно мнение («правильная линия») доминировала, а остальные были маргинальными.





- Модерация выстроена не для реального выяснения темы программы, а для подчеркивания «правильной линии», разжигания или уменьшения эмоций, передачи слова.





- Модератор сам может не проводить никакой линии: подбор и баланс экспертов все решает.





- Люди с альтернативным мнением сразу запихиваются в определенную роль: «оппозиционер», «за Европу» и т.д.





- Участники кричат (хотя и не все время) и выстреливают по несколько различных тезисов за реплику. Например: «Восточное партнерство полезное, но слабое. Мы равные с европейскими странами. Не надо нас наклонять, навязывая. Дайте конкретных проектов».





- Поскольку модерация формальная, то никто не разбирается с каждым тезисом.





- Соответственно, реагировать на конкретный тезис можно только перебивая оппонента, поэтому начинается крик.





- Опытные участники, начиная свою реплику, говорят нормально, а потом постепенно наращивают звук, чтобы было меньше возможностей перебить. Выглядит смешно.





- Если тебе дают слово, то сказать можно что угодно (но не факт, что другие дадут договорить). Что останется в окончательной версии — не известно, так как Джонни делает всем монтаж.





Что можно делать:





- не играть сценарную роль, а пытаться вести свою игру;





- выстреливать неожиданными тезисами или вопросами;





- реагировать по ситуации: готовить какие-то тезисы особого смысла нет, так как вставить их скорее всего не получится.





Вывод:





- ходить туда можно, но бессмысленно.





Фрагмент:





- (молодой перспективный политик): Мы требуем равного отношения к нам как к европейской стране, не надо нам навязывать свои ценности и учить нас!





- (я, перебивая): А-а-а! Так вы взрослые? А почему же вы продолжаете брать деньги на карманные расходы?!





- (молодой перспективный политик, немного растерянно): Какие деньги?





- (я): Кредиты ЕБРР и ЕИБ, например…





- (все правильные эксперты): крики, что они нам не просто дают, а им самим выгодно





- общий крик.



