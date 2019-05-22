Лидер партии БСДГ предложил продать часть активов БелАЭС Литве

“Сегодня на внешнеполитической повестке дня стоит острый вопрос по дальнейшему строительству и существованию БелАЭС. Страны ЕС открыто заявляют о своём нежелании иметь такого рода объект на приграничной территории”, – пишет Сергей Черечень.





“Проблематика касается Литовской Республики, так как строящийся объект находится в непосредственной близости от границ нашего западного соседа. На мой взгляд руководство двух стран должны найти компромисс по данному вопросу и продолжить сближение в экономической и политической сфере. Из сложившейся ситуации есть единственный рациональный выход, учитывающий интересы двух стран и позволяющий двигаться дальше – необходимо договориться о совместном обслуживании и эксплуатации Белорусской АЭС с продажей части активов литовской стороне” – уверен лидер партии БСДГ.





“Если нам не договориться и не найти рынки сбыта для избытка электроэнергии, придётся останавливать те электростанции, которые сейчас функционируют и в которые вложены миллионы долларов. А отношения с западными партнёрами ещё долго будут, мягко говоря, напряжёнными. На мой взгляд, это правильное направление, и, я надеюсь, этот вариант не останется без внимания руководства двух стран”, – заключает Сергей Черечень.









Белорусская АЭС — строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 18 километрах от города Островец Гродненской области, а также в 50 км от столицы Литвы — Вильнюса. Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2020 году, второй — в 2021 году. Основной партнёр Беларуси в проекте по строительству АЭС — российская компания «Атомстройэкспорт».



