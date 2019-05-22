



Отмечается, что живет самый молодой глава украинского государства рядом со зданием Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. И вот примерно в 9 утра 21 мая во дворе дома появились микроавтобусы госохраны, а в парке рядом с домом — несколько «тихарей» (так принято называть агентов под прикрытием, которые сливаются с обычными прохожими), прочесывающих территорию.









Новоиспеченный президент вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. Президентский кортеж состоял из пяти автомобилей. Первый — седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками. Речь идет о так называемой «кукушке», расчищающей автопоток.





Уже затем появился Mercedes, в котором ехал президент Зеленский. Примечательно, что Mercedes в кортеже президента сегодня был один. Когда ездил его предшественник Петр Порошенко, то было две совершенно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.



