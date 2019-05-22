В сети показали фото кортежа, сопровождающего Зеленского по дороге на работу
На работу в Администрацию президента Владимир Зеленский сегодня приехал на автомобиле Mercedes, передает replyua.net со ссылкой на «Страну».
Отмечается, что живет самый молодой глава украинского государства рядом со зданием Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. И вот примерно в 9 утра 21 мая во дворе дома появились микроавтобусы госохраны, а в парке рядом с домом — несколько «тихарей» (так принято называть агентов под прикрытием, которые сливаются с обычными прохожими), прочесывающих территорию.
Новоиспеченный президент вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. Президентский кортеж состоял из пяти автомобилей. Первый — седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками. Речь идет о так называемой «кукушке», расчищающей автопоток.
Уже затем появился Mercedes, в котором ехал президент Зеленский. Примечательно, что Mercedes в кортеже президента сегодня был один. Когда ездил его предшественник Петр Порошенко, то было две совершенно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.
09:10 22/05/2019