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В ходе беспорядков в Джакарте погибли 6 человек и более 200 ранены

В ходе столкновения с полицией в столице Индонезии погибли шесть человек, более двухсот получили ранения, сообщает издание Detik со ссылкой на губернатора Джакарты Аниса Басведану.

 Для разгона демонстрантов правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. Манифестанты забрасывали сотрудников полиции камнями и взрывали петарды, пишет kommersant.ru

Акции протеста начались в Джакарте после объявления окончательных результатов выборов президента, состоявшихся 17 апреля. По данным ЦИК, за действующего президента Джоко Видодо проголосовало 55,5%, его единственный соперник Прабово Субианто получил 44,5% голосов избирателей. Сторонники оппозиции вышли на улицы, заявляя, что не согласны с результатами выборов.

Посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским гражданам в целях личной безопасности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей до конца мая.

Отмечается, что Джоко Видодо с переизбранием поздравили премьер-министры Австралии, Малайзии, президент Сингапура и глава Китая. Впервые он был избран президентом в октябре 2014 года, ранее занимал пост губернатора Джакарты.


08:59 22/05/2019
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