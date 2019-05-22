Саакашвили откликнулся на призыв Зеленского возвращаться в Украину
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Украину.
Фото: Газета 2000
Экс-президент Грузии надеется, что президент Украины отменит ему запрет на въезд в страну
Об этом он заявил на YouTube.
При этом Саакашвили отметил, что считает факт лишения себя украинского гражданства неправомочным и несправедливым. Украину экс-президент Грузии назвал своей второй родиной. Он считает, что украинские суды по признанию этого решения незаконным искусственно затягиваются.
Саакашвили отдельно подчеркнул, что новый президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил о возможности вернуться в страну для всех украинцев, желающих строить новое государство.
"Для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину — вот мой ответ. До встречи в Киеве", — сказал он.
Впрочем, дату своего возвращения в Украину политик не назвал.
08:28 22/05/2019