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Лукашенко и Путин пообщаются на саммите ЕАЭС 29 мая

Саммит пройдет в казахском Нур-Султане.

Президенты Беларуси и России пообщаются на полях саммита ЕАЭС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Контакты на полях будут обязательно», – заявил он. Песков добавил, что вопросы, которые будут обсуждать Лукашенко и Путин не известны.

Саммит Евразийского экономического союза, посвященный пятилетию ЕАЭС, пройдет в Нур-Султане 29 мая.

В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в конце апреля на полях форума «Пояс и путь» в Пекине. Тогда президенты обсудили проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

08:28 22/05/2019
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