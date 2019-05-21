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Фото дня: С каким лицом Румас слушал слова Лукашенко о ненужности его докладов

Выслушав критику, премьер-министр принялся конспектировать услышанное в блокнот.

21 мая глава государства провел совещание по актуальным вопросам экономики. На заседании свою порцию критики получил премьер-министр Сергей Румас, которому накануне была поставлена задача обеспечить рост экономики за счет экспорта.

— Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, — заявил Александр Лукашенко. — Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат.

Вот как глава правительства отреагировал на замечание руководителя страны.


Солидарность
21:57 21/05/2019
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