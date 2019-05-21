БелаПАН поинтересовался у первого заместителя министра внутренних дел Ивана Подгурского, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве после смерти сотрудника ГАИ?





— Может быть, и нужно. Не знаю, будем ли, — заявил он.





Отметим, что после сообщения о гибели сотрудника ГАИ только в Могилеве задержали около сотни представителей данной национальности. Женщин отпустили на следующий день, мужчин держали до воскресенья. По словам председателя общественного объединения «Белорусской диаспоры цыган» Олега Козловского, задержания были во всех регионах Беларуси.





По словам задержанных, обращались с ними довольно жестко: били и угрожали расправой, если они не признаются, кто убил сотрудника ГАИ.





Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний цыган, сообщает spring96.org









«Очевидно, поскольку законные основания, перечисленные в ст. 108 УПК, для задержаний граждан в качестве подозреваемых у органов следствия отсутствовали, кем-то было принято решение об их задержании в связи с якобы совершением административных правонарушений, а именно мелкого хулиганства. Это дало возможность органам следствия содержать задержанных в качестве лиц, в отношении которых возбужден административный процесс, до трех суток и допрашивать в рамках возбужденного уголовного дела с нарушением правовых гарантий и процедур, предусмотренных действующим УПК Республики Беларусь», — пишет в обращении председатель «Весны».





Алесь Беляцкий отмечает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по его данным, свидетельства очевидцев и жертв говорят, что задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.