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Зеленский назначил заместителями главы АП людей из Квартала 95. И как-то уже не смешно

Продюсер и сценарист Квартала 95 стали заместителями главы Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента.

Также Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента Юрия Костюка.

Трофимов является исполнительным продюсером студии Квартал 95. Костюк - сценарист сериалов и кинофильмов Квартала 95.

Костюк, в частности, придумывал образы для героев и сюжетные линии фильма "Слуга народа".

Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана  главой Администрации президента.

Liga.net
20:50 21/05/2019
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