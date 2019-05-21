Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Некляев: Белорусам нужно самим избавляться от Лукашенко

Слишком много у руководства России способов давления на президента Беларуси.

Некляев: Белорусам нужно самим избавляться от Лукашенко
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев:

«Шведский журналист, который не раз бывал в Беларуси и довольно хорошо знает политическую ситуацию в стране, говорит, что если украинский Майдан был для белорусов негативным фактором, страшилкой, то избрание президентом Украины Владимира Зеленского - фактор позитивный.

На следующих выборах белорусы будут хотеть нового руководителя страны. Не обязательно молодого, но нового. А на мое замечание, что нового главы страны белорусы хотят давно, но выбирают его не они, выбирает Лукашенко, журналист вдруг спрашивает: «А почему вы так боитесь референдума об объединении с Россией? Лукашенко проведет его так, что 87,7% будет против объединения - и навсегда закроет тему. Это его историческая миссия».

Я спросил, как он в Стокгольме до такого додумался? И он признался, что не в Стокгольме, а в Минске при разговоре с одним «депутатом» о возможности референдума во время парламентских выборов...

Такие разговоры в Минске действительно ведутся. Одними по недомыслию (ведь они «депутаты» шестой палаты), другими - намеренно. И это не что-то иное, как часть работы «русского мира»: приучить белорусов к мысли о референдуме.

Не закроет Лукашенко тему референдума. А если даже (вдруг) и захочет, то не дадут ему закрыть. Слишком много у руководства России способов давления на него. Экономических, политических, криминальных. Простейший: закрывается тема - закрывается газ. И Лукашенко труба.

Кроме того, представьте, как обставит Россия этот референдум. И не только информационно. Российских наблюдателей будет 87,7% - и они не будут стоять в километре от стола, на котором подсчитываются голоса. За километр будут стоять «зеленые человечки».


И самое опасное в том, что они, «зеленые человечки», могут даже не понадобится. Вопрос же не будет сформулирован так: «Согласны ли вы на то, чтобы объединиться с Россией, чтобы продать Беларусь?». Спросят, например: «Поддерживаете ли вы более тесную интеграцию с Россией?» И поддержат! В выборе между независимостью и халявой победит халява, сэр...

Так настроил за 25 лет Лукашенко Беларусь. Как раз в этом и есть его «историческая» миссия, до выполнению которой Россия не собирается от него избавляться. Значит, избавляться от него и его миссии белорусам нужно самим. И если мы говорим о факторе Зеленского, так давайте осознавать, что он стал не результатом деятельности Порошенко (который много, между прочим, для Украины сделал, выполнил историческую миссию), а результатом Майдана. Результатом революции Достоинства в ее развитии».

19:27 21/05/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Павел Северинец: Литва занимает принципиальную позицию по режиму в Беларуси
Добить окончательно! ЛДП требует введения пропорционально-мажоритарной системы избрания парламента и ужесточения наказания за иностранные гранты
Геннадий Федынич: Не хочу обидеть никого из кандидатов в президенты, но …


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё