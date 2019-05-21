КГБ и ФСБ пресекли вербовку эмиссаров ИГИЛ

Сегодня глава ФСБ выступает на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, которое проходит в Душанбе.





ФСБ и КГБ, помимо борьбы с вербовкой со стороны ИГ, работают совместно для противодействия наркоугрозе.





"В рамках противодействия наркоугрозе ФСБ России и коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств", – цитирует Бортникова РИА Новости





Благодаря работе с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в 2018 году удалось пресечь деятельность восьми ячеек ИГИЛ и других международных террористических организаций. Всего за год благодаря совместной работе удалось задержать 112 боевиков.





"ФСБ России рассчитывает на продолжение совместной плодотворной работы по обеспечению безопасности подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня и, в свою очередь, готова оказывать партнерам необходимую помощь", – отметил директор ФСБ.



