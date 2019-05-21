КГБ и ФСБ пресекли вербовку эмиссаров ИГИЛ
Совместная деятельность КГБ Беларуси и ФСБ России позволила пресечь пропагандистскую и вербовочную деятельность эмиссаров ИГИЛ в сети интернет, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.
Сегодня глава ФСБ выступает на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, которое проходит в Душанбе.
ФСБ и КГБ, помимо борьбы с вербовкой со стороны ИГ, работают совместно для противодействия наркоугрозе.
"В рамках противодействия наркоугрозе ФСБ России и коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств", – цитирует Бортникова РИА Новости.
Благодаря работе с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в 2018 году удалось пресечь деятельность восьми ячеек ИГИЛ и других международных террористических организаций. Всего за год благодаря совместной работе удалось задержать 112 боевиков.
"ФСБ России рассчитывает на продолжение совместной плодотворной работы по обеспечению безопасности подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня и, в свою очередь, готова оказывать партнерам необходимую помощь", – отметил директор ФСБ.
18:54 21/05/2019
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