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Лукашенко рассчитывает на открытие посольства Испании в Минске

Об этом президент сказал сегодня во время церемонии вручения верительных грамот зарубежными дипломатами.

— Мы придаем большое значение укреплению сотрудничества с Испанией, — отметил Александр Лукашенко. — Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде. Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами.   

По словам белорусского лидера, перспективным партнером для Беларуси является также Дания, с которой мы намерены развивать более продуктивное сотрудничество. Общая для наших стран задача — поддержка мира и стабильности в Европейском регионе. Нам важен диалог с датской стороной по этим и другим вопросам двусторонней повестки дня, а также развитие контактов в области торговли, инвестиций и энергоэффективности.

Президент также считает, что Беларусь способна заметно продвинуться во взаимодействии с Мальтой, которая, будучи относительно небольшим по территории и численности населения государством, играет очень важную роль в Европейском союзе. 

— Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические и деловые связи, реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран, — подчеркнул Александр Лукашенко.



sb.by
18:50 21/05/2019
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