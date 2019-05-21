Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады.
Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Об этом сообщается в указе 303/2019 опубликованном на сайте главы государства 21 мая 2019 года.
Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Источник: vesti-ukr.com
17:47 21/05/2019