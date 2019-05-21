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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады.


Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Об этом сообщается в указе 303/2019 опубликованном на сайте главы государства 21 мая 2019 года.


Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.


Источник: vesti-ukr.com
17:47 21/05/2019
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