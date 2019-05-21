Когда случится праймериз?

28 мая должна состояться очередная встреча правоцентристской коалиции, на которой будут обсуждаться вопросы подготовки к избирательным кампаниям, а также проведение праймериз.





Кто идет на праймериз?

Сегодня на звание единого кандидата от правоцентристской коалиции пока претендуют трое: исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов, председатель Движения "За Свободу" Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.





Как рассказал "Белорусскому партизану" Юрий Губаревич, не исключено, что будет еще один кандидат.





– Для нас было важно, какая кампания будет первой – парламентская или президентская, – говорит Губаревич. – Сейчас мы дорабатываем наши планы на период сразу двух избирательных кампаний. В ближайшее время, видимо, проведем пресс-конференцию и озвучим весь комплекс мероприятий, которые будет проводить правоцентристская коалиция.





Присоединился ли к нам кто-то еще? Были предварительные заявки от представителей инициативной группы, которая выступает против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Видимо, они будут выдвигать своего кандидата. Но вообще у нас есть серьезные наработки по расширению списка кандидатов.





Всем хорошо известным игрокам на белорусском политическом поле мы уже предложили присоединится к нам, но у нас есть еще один план, как выйти на новых людей и новых лидеров. Правда, сейчас я его не готов озвучить.







Новых кандидатов в президенты будут искать во время парламентских выборов

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский говорит, что во время парламентских выборов правоцентристская коалиция планирует обратиться к тем, кто готов принять участие в президентской кампании.





– Наш список претендентов на единого кандидата остается открытым, – говорит Рымашевский. – Есть предварительное решение, что во время парламентской кампании мы будем работать на то, чтобы к нашей инициативе присоединялись новые люди и новые лица. Провести праймериз на трех человек – это, конечно, тоже хорошо, но…





У нас уже есть несколько обращений и предварительное согласие от некоторых политиков о том, что они примкнут к нашей инициативе. И до конца парламентской компании мы объявим открытый набор кандидатов на праймериз.





Рамочные условия очень простые: выступать за независимость Беларуси, поддерживать национальные ценности, белорусский язык и белорусскую культуру. И выдвигать человека должны не менее 100 человек. Это базовые условия. Они очень простые.





До конца парламентской компании мы будем принимать заявки на участие в праймериз от всех желающих, подходящих под эти параметры.





Это будет своего рода призыв к объединению, призыв ко всем, кто хочет попробовать свои силы на президентских выборах.





И мы надеемся, что те, кто проявит себя в парламентской компании, возможно, захочет попробовать свои силы и в праймериз. Ну а почему бы и нет? Одним словом, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству.





А уже в начале следующего года люди смогут принять участие в праймеризе – проголосовать как через интернет, так и лично.





Сейчас мы формируем комиссию, наблюдательный совет, в который предварительно согласились войти известные персоны. Они будут наблюдать за процессом подсчета голосов.





Эти люди будут иметь доступ ко всем нашим документам, наблюдать за поступлением заявок, и, если вдруг возникнут какие-то споры между кандидатами, своим авторитетным голосом смогут сказать, кто прав, а кто – нет.





Многие оппозиционные политики заявляют о том, что они пользуются популярностью у людей, что они – лучшие. Так вот праймериз – это отличный способ доказать это. И возможность поддержать кандидатов, которым вы доверяете, и сделать свой выбор.





Гарантируем, что результаты праймериза не будут сфальсифицированы, мы работаем по открытым схемам. Поэтому я полагаю, что мы все же выйдем за рамки правоцентристской коалиции. И выберем наиболее сильного кандидата.





Думаю, все будут приятно удивлены, увидев в конце года список тех, кто готов участвовать в праймериз. Я уверен, что там будут новые яркие имена.





Наблюдать будет вся страна!

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец подчеркивает: формат участия в президентской кампании будет оговариваться отдельно.





– Поскольку президентская компания переносится на следующий год, у нас еще есть время хорошенько подготовиться, – говорит Северинец. – 28 мая должна состояться очередная встреча правоцентристской коалиции. Будем обговаривать все вопросы.





Была большая дискуссия по поводу того, как правильно организовать праймериз, когда стартовать. На мой взгляд, сейчас пока рано. Есть вероятность, что к президентским выборам все забудется. Поэтому, скорее всего, список основных кандидатов будет готов ближе к президентской компании.





В Беларуси 25 лет не было свободных и честных выборов. Сейчас мы намерены провести такие выборы. Это своего рода большая репетиция президентских выборов. Любой белорус сможет прийти и отдать голос за своего кандидата. И голоса будут посчитаны. Это очень важно!





Думаю, следить за праймеризом будет вся страна. Потому что даже внутри одной партии конкурентные выборы всегда вызывают большой интерес, а в данном случае -- тем более интерес обеспечен!





Но разговор не о том, что мы намерены выбрать спарринг-партнера для Александра Григорьевича Лукашенко. Я, например, считаю, что мы выберем лидера, а решение про его формат участия в президентских выборах будет приниматься позже.