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Мадуро в себе уверен: на октябрь запланировал визит в Азербайджан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан, заявил посол этой страны в Баку Кристофер Берротеран.


«Президент Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан»,- сказал Берротеран на пресс-конференции в Баку.

Дипломат отметил, что Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения от Венесуэлы. В связи с этим в Баку 21-26 октября 2019 года состоится саммит глав государств организации, которой и намерен просетить руководитель Венесуэлы.


Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента" еще в начале 2019 года. После этого США и еще ряд стран признали его временным главой государства и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро.


Но поскольку противостояние оппозиции и действующей власти продолжается, неизвестно, как долго Мадуро будет оставаться президентом.

"Белорусский партизан"
16:11 21/05/2019
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