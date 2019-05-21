Юрия Романовского. Приговор не вступил пока в законную силу, пишет « Его признали виновным в клевете на прокурора города Витебска. Приговор не вступил пока в законную силу, пишет « Віцебская вясна ».





Заседания выездного суда Бешенковичского района проиходили в Витебске в закрытом режиме.









С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили два витебчанина — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их разделили в отдельные производства.





Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор несправедливым.





«Считаю, что вообще не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана вина Постнова или нет, тоже невозможно, потому что, по непонятным причинам, судебное заседание проходило в закрытом режиме», — полагает Левинов.









«Между тем, мониторинг показал, что личность, которую оскорбили и на которую якобы возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала. Приговор был основан преимущественно на материалах досудебного следствия.





Причем, одной стороны на суде не было, а другую сторону судья удалила до конца разбирательства из зала заседания. Поэтому — это полная вакханалия властей, в том числе судебной системы», — добавил правозащитник.



