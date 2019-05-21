Украинского полковника наказали за посещение Беларуси
Глава кафедры высокомобильных десантных войск и сил специальных операций Национального университета обороны Украины наказан штрафом за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны.
Соответствующее решение одобрил Соломянский районный суд Киева по результатам рассмотрения дела, открытого Главным управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины по факту несанкционированного посещения военным Беларуси, передает Свабода.
В судебном решении фамилия военнослужащего отсутствует, но известно, что эту кафедру в Национальном университете обороны возглавляет полковник Игорь Данилюк.
Он имеет доступ к информации с грифами «секретно» и «совершенно секретно», поэтому должен был сообщить своему руководству о планах поездки за пределы Украины, но этого не сделал.
По информации СБУ, он пересекал границу 29 апреля 2017 года в пункте пропуска «Выступовичи». В то же время в судебном решении не уточняется цель и время пребывания украинского военного в Беларуси.
Военный оштрафован по минимальной шкале, предусмотренной Кодексом Украины об административных нарушениях за такие действия - на 510 гривен (приблизительно 20 долларов в эквиваленте). Кроме того, он должен заплатить 384 гривны судебного сбора (15 долларов).
Согласно требованиям, одобренным правительством Украины в 2013 году, он должен был перед частным выездом за границу письменно предупредить свое руководство и режимно-секретный орган. Последнему после поездки военный обязан был сообщить об обстоятельствах, которые могли привести к утечке секретной информации, а также о заинтересованности такой информацией со стороны иностранцев.
Аналогичные требования в Украине существуют и к представителям региональных и местных властей.
В августе 2018-го государственная судебная администрация Украины своим приказом обязала всех судей заранее сообщать о намерении посетить Беларусь, а также Россию, непризнанные Приднестровье Молдавской Республики, Абхазию, Южную Осетию, Крым и оккупированные части Донецкой и Луганской областей.
По возвращении они должны дать письменный отчет о результатах поездок.
В этом году в марте за аналогичную поездку в Беларусь без сообщения руководству был наказан начальник оперативно-планового отделения, заместитель начальника штаба воинской части А3628. Он выехал в Беларусь на служебном транспорте 27 октября 2018 года и в тот же день вернулся в Украину.
11:18 21/05/2019