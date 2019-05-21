



Россияне, связанные с вмешательством в ход выборов в США в 2016 году, обсуждали амбициозные планы по организации волнений и даже насилия на территории США уже в 2018 году. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении телекомпании NBC News.





Речь идет о предполагаемых материалах, которыми обменивались соратники Евгения Пригожина – связанного с Кремлем олигарха, которому спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в связи с предыдущими операциями влияния против США.





Телекомпания утверждает, что в переписке изложен новый заговор с целью манипулирования и радикализации афроамериканцев.





Эти планы показывают, что окружение Пригожина пытается эксплуатировать межрасовую напряженность, не ограничиваясь работой в социальных сетях и дезинформацией, которые были связаны с выборами 2016 года, сообщила NBC News.





Документы были получены через Центр «Досье» – базирующийся в Лондоне проект, который финансируется российским оппозиционером Михаилом Ходорковским.









Телекомпания NBC News не смогла провести независимую проверку материалов, но криминалистический анализ, проведенный Центром «Досье», как представляется, подтверждает аутентичность материалов.





В одном документе говорится, что избрание Дональда Трампа президентом «углубило конфликты в американском обществе». Автор документа предполагает, что в случае успеха проект влияния «подорвет территориальное единство, военный и экономический потенциал».





Документ предлагает несколько направлений работы по обострению межрасовой розни в будущем.





В частности, предлагается вербовать афроамериканцев и перевозить их в тренировочные лагеря в Африке «для боевой подготовки и обучению диверсиям», сообщала телекомпания NBC News.





После этого предполагалось возвращать завербованных в Америку, где они разжигали бы насилие и работали над созданием Панафриканского государства в южных штатах США: Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и Луизиане.





Нет никаких признаков, что этот план, который не содержит существенных деталей, когда-либо осуществлялся, но он показывает новый пример умонастроений, связанных с попытками России посеять раздоры в США.





План, озаглавленный «Стратегия развития Панафриканского государства на территории США», предлагает привлекать для участия в акциях гражданского неповиновения бедных афроамериканцев, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и «имеют опыт участия в организованных преступных группировках», а также членов «радикальных движений чернокожих». Целью этой работы должна была стать «дестабилизация внутренней ситуации в США».





Бывший помощник директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фиглюцци, который изучал эти документы, считает, что они являются предупреждением для США.





«К сожалению, реальность такова, что мы сталкиваемся с противником, который готов практически на все, чтобы получить то, что ему нужно, и если это означает насилие или раскол Америки по расовому признаку или подрыв нашего доверия к институтам, они пойдут на это», – заявил Фиглюцци NBC News.





Авторство некоторых документов приписывают Джейхуну Асланову, также известному, как «Джей», – сотруднику «Агентства интернет-исследований», санкт-петербургской «фабрики троллей», которая играла ключевую роль в российской кампании вмешательства на выборах в США в 2016 году.





В феврале прошлого года Асланов оказался в числе 13 россиян, которым Мюллер предъявил обвинения в связи с их работой в «Агентстве интернет-исследований».





План был представлен российскому бизнесмену Михаилу Потепкину, который распространил его более широко, согласно материалам, изученным NBC News.





И Асланов, и Потепкин связаны с Пригожиным – крупным российским предпринимателем, работающим в сфере общественного питания, которого часто называют «поваром Путина».





Другим недавно полученным документом является карта США, на которую наложена информация о численности афроамериканского населения в семи южных штатах.









Также приводится информация о числе подписчиков сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые были созданы российскими троллями в «Агентстве интернет-исследований» для распространения риторики с расистской подоплекой. Позднее эти аккаунты были закрыты социальными сетями.





Конгрессвумен Вэл Демингс, которую ознакомили с содержанием документов, заявила, что они показывают, как можно эксплуатировать имеющиеся в США проблемы межрасовых отношений для дезинформации.





«Россия понимает, насколько важны голоса афроамериканцев для определения итогов выборов», – сказала демократ Демингс, которая входит в комитет Палаты представителей по разведке.





«И поскольку мы сами так и не решили проблему расизма в стране, мне кажется, мы сделали себя уязвимыми перед другими странами, такими как Россия, которые продолжают попытки подорвать нас», – добавила она.