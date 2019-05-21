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СМИ: люди "повара Путина" пытались обострить межрасовую напряженность в США

Соратники Евгения Пригожина предложили стратегию создания «Панафриканского государства» на территории США, сообщает NBC News


Россияне, связанные с вмешательством в ход выборов в США в 2016 году, обсуждали амбициозные планы по организации волнений и даже насилия на территории США уже в 2018 году. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении телекомпании NBC News.

Речь идет о предполагаемых материалах, которыми обменивались соратники Евгения Пригожина – связанного с Кремлем олигарха, которому спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения в связи с предыдущими операциями влияния против США.

Телекомпания утверждает, что в переписке изложен новый заговор с целью манипулирования и радикализации афроамериканцев.

Эти планы показывают, что окружение Пригожина пытается эксплуатировать межрасовую напряженность, не ограничиваясь работой в социальных сетях и дезинформацией, которые были связаны с выборами 2016 года, сообщила NBC News.

Документы были получены через Центр «Досье» – базирующийся в Лондоне проект, который финансируется российским оппозиционером Михаилом Ходорковским.


Телекомпания NBC News не смогла провести независимую проверку материалов, но криминалистический анализ, проведенный Центром «Досье», как представляется, подтверждает аутентичность материалов.

В одном документе говорится, что избрание Дональда Трампа президентом «углубило конфликты в американском обществе». Автор документа предполагает, что в случае успеха проект влияния «подорвет территориальное единство, военный и экономический потенциал».

Документ предлагает несколько направлений работы по обострению межрасовой розни в будущем.

В частности, предлагается вербовать афроамериканцев и перевозить их в тренировочные лагеря в Африке «для боевой подготовки и обучению диверсиям», сообщала телекомпания NBC News.

После этого предполагалось возвращать завербованных в Америку, где они разжигали бы насилие и работали над созданием Панафриканского государства в южных штатах США: Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и Луизиане.

Нет никаких признаков, что этот план, который не содержит существенных деталей, когда-либо осуществлялся, но он показывает новый пример умонастроений, связанных с попытками России посеять раздоры в США.

План, озаглавленный «Стратегия развития Панафриканского государства на территории США», предлагает привлекать для участия в акциях гражданского неповиновения бедных афроамериканцев, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и «имеют опыт участия в организованных преступных группировках», а также членов «радикальных движений чернокожих». Целью этой работы должна была стать «дестабилизация внутренней ситуации в США».

Бывший помощник директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фиглюцци, который изучал эти документы, считает, что они являются предупреждением для США.

«К сожалению, реальность такова, что мы сталкиваемся с противником, который готов практически на все, чтобы получить то, что ему нужно, и если это означает насилие или раскол Америки по расовому признаку или подрыв нашего доверия к институтам, они пойдут на это», – заявил Фиглюцци NBC News.

Авторство некоторых документов приписывают Джейхуну Асланову, также известному, как «Джей», – сотруднику «Агентства интернет-исследований», санкт-петербургской «фабрики троллей», которая играла ключевую роль в российской кампании вмешательства на выборах в США в 2016 году. 

В феврале прошлого года Асланов оказался в числе 13 россиян, которым Мюллер предъявил обвинения в связи с их работой в «Агентстве интернет-исследований».

План был представлен российскому бизнесмену Михаилу Потепкину, который распространил его более широко, согласно материалам, изученным NBC News.

И Асланов, и Потепкин связаны с Пригожиным – крупным российским предпринимателем, работающим в сфере общественного питания, которого часто называют «поваром Путина».

Другим недавно полученным документом является карта США, на которую наложена информация о численности афроамериканского населения в семи южных штатах. 


Также приводится информация о числе подписчиков сайтов и аккаунтов в социальных сетях, которые были созданы российскими троллями в «Агентстве интернет-исследований» для распространения риторики с расистской подоплекой. Позднее эти аккаунты были закрыты социальными сетями.

Конгрессвумен Вэл Демингс, которую ознакомили с содержанием документов, заявила, что они показывают, как можно эксплуатировать имеющиеся в США проблемы межрасовых отношений для дезинформации.

«Россия понимает, насколько важны голоса афроамериканцев для определения итогов выборов», – сказала демократ Демингс, которая входит в комитет Палаты представителей по разведке.

«И поскольку мы сами так и не решили проблему расизма в стране, мне кажется, мы сделали себя уязвимыми перед другими странами, такими как Россия, которые продолжают попытки подорвать нас», – добавила она.

Источник: golos-ameriki.ru
10:52 21/05/2019
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